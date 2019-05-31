Avanos | Kapadokya uygulaması ile Android cihazlarınızdan Avanos’un her yerini keşfedebilirsiniz.

Türkiye’nin en önemli turistik yerlerinden biri olan Avanos’u gezmek ve keşfetmek isteyenlere yönelik geliştirilen Avanos | Kapadokya uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi sizlere sunuyor. Avanos’un tarihi, çömlek atölyeleri, yerel lezzetleri, oteller ve restoranları keşfedebileceğiniz uygulamada, kendi seyahat rotanızı oluşturarak tüm konumlara yol tarifi alabilirsiniz.

Seyahat boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz eczane, hastane, banka gibi önemli yerleri de bulabileceğiniz Avanos | Kapadokya uygulamasında, çeşitli hava koşullarına önlem almak için hava durumu özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Otel rezervasyonları ve restoranları da sizlere sunan Avanos | Kapadokya uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri