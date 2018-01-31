Awabe uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok yabancı dili etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Yabancı dil öğrenmek için kurslara ayıracak bütçeniz yoksa, kendi imkanlarınızla yabancı dil öğrenmenizi sağlayan Awabe uygulamasıyla tanışın. İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Rusça gibi 20’den fazla dil desteği sunan Awabe uygulamasında, sıkça kullanılan 4000’den fazla ifade de bulunuyor. Özenle tercüme edilmiş temel cümleler sayesinde selamlaşma, alışveriş vb. kalıpları kolayca öğrenebilmeniz mümkün.

Yazılı içeriğin yanında sesli ve videolu içeriklere de ulaşabileceğiniz Awabe uygulamasında kelime ve cümleleri öğrenmek için hatırlatma bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz. Konuşma ve dinleme egzersizleriyle yabancı dilinizi daha da iyiye taşıyabileceğiniz uygulamada bilginizi ölçebileceğiniz günlük testleri de çözebilirsiniz.

Uygulama özellikleri