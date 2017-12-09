Baahubali: The Game, piyasada muadiline çok fazla rastladığımız ancak Hint motiflerinin ön plana çıktığı bir strateji oyunu. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, ordunuzu eğitecek, savunma statejisi geliştirecek ve Kalakeya'yı püskürtmek için Baahubali filminin kahramanlarına yardım edeceksiniz.

Bilindiği üzere ülkemizde Hint dizileri çok fazla tuttu. Peki başarılı bir Hint strateji oyunu da tutar mı dersiniz? Bence tutar. Çünkü hem ödüllü hem de oldukça başarılı oynanışa sahip bir oyunla karşı karşıyayız. Baahubali filminden etkilenerek geliştirilen Baahubali: The Game, arkadaşlarınızla oynayıp ittifaklar kurabileceğiniz iyi bir oyun. Amacımız Mahishmati'nin güçlü bir imparatorluk haline gelmesine yardımcı olmak ve inşa ettiğimiz kaleyi düşmanlardan korumak. Bunu yaparken BAAHUBALI, KATTAPPA, BHALLALADEVA, DEVASENA ve filmdeki diğer kahramandan yardım alacağız.

Bunların dışında oyun mekaniğinin muadili diğer oyunlarla aynı olduğunu söylemeliyim. Diğer oyuncularla savaşma, araştırma ve kışlayı geliştirme ve ittifaklar kurma gibi imkanlara sahipsiniz. Dilerseniz oyun içi satın alımlarla da ekstra özellikler kazanabiliyorsunuz.

Alternatif bir strateji oyunu arayışınız varsa ve Hint motifleriyle bezenmiş bir yapım arıyorsanız Baahubali: The Game'i ücretsiz indirebilirsiniz. Bir şans vermenizi tavsiye ederim.