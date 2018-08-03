Backgammon Offline, internetsiz oynama seçeneği sunan tavla oyunu. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiği belirtilen masa oyununda tavla oynamayı en iyi bilen kişi kadar yetenekli, hamleleriyle şaşırtan yapay zekaya karşı maç yapıyorsunuz. Beklemek yok, hızlı maçlar var!

Mobilde de tavla oynamayı seviyorsanız, internet bağlantısına ihtiyaç duymayan Backgammon Offline Türkçe adıyla İnternetsiz Tavla oyununu favorileriniz arasına almalısınız. Sadece Android platformunda 1 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan diğer bir deyişle en çok oynanan tavla oyununda gerçek bir tavla ustası kadar iyi oynayan ancak kaybetmesini de bilen yapay zekaya karşı oynuyorsunuz. Maç kazandıkça seviye atlıyorsunuz. Yapay zeka da daha iyi oynamaya başlıyor. Bu arada maç yaptıkça tükenen çipleri reklamları izleyerek alabiliyorsunuz.