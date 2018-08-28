Badland Brawl, yaratıklar, robotlar ve değişik türde canlıların bir araya geldiği BADLAND dünyasında geçen fizik tabanlı strateji oyunu.

Acıma duygusunun olmadığı çok oyunculu (multiplayer) savaş oyununda nişancılık ve stratejik düşünme önem arz ediyor. Temponun hiç düşmediği oyun, görselleriyle de kendini gösteriyor.

Mobil platformda üst üste ödül almayı başaran ender oyunlardan biri olan BADLAND’in yenisi Badland Brawl, aynı evrende geçse de seriden oldukça farklı bir konumda. İçerisinde bulunduğumuz daha doğrusu savaştığımız evren BADLAND evreni, karakterler de tanıdık; lakin oynanış çok farklı. Bulmacalarla dolu platform - macera oyunu, strateji oyununa dönüşmüş. Klonlarınızı savaş alanına fırlatarak saldırıya geçiyor, düşman kulesini yıkmak için çaba sarf ediyorsunuz. Savaşçı ve silahlarınızı oyun alanına fırlatarak aksiyona girmelerini izliyorsunuz. Karakter ve silahlar belli bir sürenin ardından kullanılabilir oluyor. Savaştıkça yeni silahların kilidi açılıyor; zorluk düzeyi de yükseliyor. Unutmadan, kabile kurup diğer oyuncularla klonlarınızı paylaşabiliyor, dilerseniz düelloya girebiliyorsunuz.