Eğlenceli eşleştirme ve bulmacalar yaparak hayalinizdeki pastaneyi inşa edebileceğiniz ve birbirinden lezzetli pastalar yaparak müşterilerinize sunabileceğiniz Bake a Cake Puzzles & Recipes, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformda oyunculara sunulan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı şekillere sahip onlarca eşleştirme bloğunu uygun şekillerde birleştirerek puan toplamak ve çeşitli objelerin kilidini açarak sıfırdan bir tatlıcı dükkanı oluşturmaktır. Dünyanın en lezzetli keklerini yapabileceğiniz göz kamaştıran bir pastane açmak için eşleştirme oyunlarında başarılı olmalı ve maksimum puana ulaşmalısınız.

Eşleştirme tahtası üzerinde çilek, üzüm, çikolata ve daha onlarca farklı yiyecekten oluşan bloklar yer almaktadır. Aynı yiyecekleri bir araya getirerek blokları yok edebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Bake a Cake Puzzles & Recipes, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.