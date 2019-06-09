Birbirinden sevimli onlarca farklı kedi arasından dilediğinizi seçebileceğiniz ve kedinizi düzenli bir şekilde besleyerek puan toplayabileceğiniz Baking of: Food Cats, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve sevimli kedi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kedilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayarak onları beslemek ve seviye atlayarak farklı kedi karakterlerinin kilidini açmaktır. Kedilerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için mini oyunlar oynayabilir ve puan kazanabilirsiniz. Bu sayede farklı kedi mamaları ve yiyecekleri satın alabilirsiniz. Kedilerinizin mutluluk derecesini yüksek tutarak ekstra puan kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli görevleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renge ve özelliğe sahip onlarca kedi karakteri yer almaktadır. Ayrıca kedilerin beslenmesi için gerekli birçok mama ve yiyecek bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Baking of: Food Cats, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.