Ball Racer, top yarış oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olması ve internetsiz oynama seçeneği sunmasıyla her yerde rahatça oynayabileceğiniz top yarışında ikinci gelme lüksünüz yok. Top yuvarlama ile online yarış oyunlarını harmanlayan süper eğenceli bir mobil oyun karşımızda. Grafikler de son derece kaliteli!

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan Ball Racer’da online yarışlara katılıyorsunuz lakin arabalar yerine toplar kontrolünüze veriliyor. Zorlu pistlerde rekabetçi yarışlara giriyorsunuz. Yarışların süresi oldukça kısa ve tek tur üzerinden oynanıyor. Pistler geniş, rakipler az sayıda lakin yarışlar asla hata kaldırmıyor. Birinci gittiğiniz yarışı verebiliyorsunuz. Rakiplere çarparak pist dışına atmak dışında bir aksiyon yok. Yarıştıkça kazandığınız altınları kullanarak hızınızı artırabiliyor, pistin belli yerlerinde bulunan nitro tarzı hızlandırıcıları yenileyebiliyorsunuz.