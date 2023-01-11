Asphalt 8 APK yarış oyunu, muhteşem grafikleri ve gelişmiş fizik moturuyla oldukça başarılı bir araba yarışı oyunu.

Doğukan Çağlakpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Asphalt 8 APK, android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen araba yarışı oyunudur ve ücretsiz şekilde oynanabilmektedir. Bu sebeple Asphalt 8 APK indir demek için kendinizi tutmamalısınız! Bugüne kadar çıkan en iyi grafikli ve en aksiyon dolu Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen araba yarışı oyunu Asphalt oyunu olarak göze çarpan oyun, konsol oyunlarıyla yarışır detaylarıyla oyuncular tarafından çok sevilmektedir.

Mercedes, Ferrari, Porsche ve Audi gibi lüks araba üreticilerinin modellerini deneyimleyebileceğiniz ve 220’den fazla araba modeliyle gerçek bir çeşitliliğe kavuşacağınız Asphalt 8 son sürüm, Lamborghini Veneno, Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 911 GT3 RS ve Ducati Monster 1200, üst seviye araba ve motorları da içermektedir.

Asphalt 8 Airborne APK, başka güzel tarafı ise oyunun pistlerinin yer aldığı mekanlar. Venedik, İzlanda, Norveç, Guyana gibi çok farklı ve egzotik mekanlarda geçen oyun, sırf bu özelliğiyle dahi oyuncuları kendine çekmeyi başarmaktadır. Oyunun diğer özellikleriyse aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Asphalt 8 özellikleri

İçlerinde Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX ve Pagani Zonda R gibi modellerinde bulunduğu 47 farklı lüks ve modern araba

Oyun için özel olarak kaydedilmiş yüksek kaliteli motor sesleri sayesinde kendinizi yarış pistinde hissedebilirsiniz

Rampalardan uçma, akrobatik hareketler, havada manevralar, 360 derecelik çılgın dönüşler ile araba yarışı oyununu bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz

Venedik, Fransız Guyanası, İzlanda, Nevada Çölü gibi yerlerinde bulunduğu 9 adet yeni egzotik ve heyecan verici yarış pisti

Yarış pistlerinin içinde keşfederek avantaj sağlayabileceğiniz gizli kısayollar

Kariyer modunda oynayabileceğiniz 8 sezon ve 180'den fazla etkinlik

Gerçek zamanlı geometri yansımaları, yeni nesil gölgeleyicler ve inanılmaz efektler

Oyuna yeni eklenen detaylı hasar sistemi ile yaptığınız kazalardan bile keyif alabilirsiniz

Eş zamanlı ve eş zamansız oyun seçenekleri

Yüksek puanlar elde ederek liderlik panosunda hem arkadaşlarınız hemde dünya çapındaki listelerde yükselme imkanı

Yarışlarda elde ettiğiniz başarıları paylaşabilme

Heyecan verici müzikler

Araba yarışı sevenlerin istedikleri herşeyi bulabilcekleri bir oyun olan Asphalt 8: Airborne'u artık ücretsiz olarak indirip oynayabilmektesiniz. Maksimum 8 kişilik online yarış imkanı ile diğer oyuncularla kıyasıya yarışmak veya arkadaşlarınız ile sınırsız olarak yarışabilmek için bu oyunu tüm oyun severlere tavsiye ederim.