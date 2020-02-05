Ball Smasher oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Bütün renkleri parçalamaya hazır ol! Önüne gelen her şeyi çarkları sayesinde parçalayan darbe makinası sana yardım edecek. Küçük parçalara ayrılan objeler senin sayende geri dönüşüme gönderilebilecekler.

Tüm renklerin kilidini açmak istiyorsan çok iyi bir iş çıkarman gerekiyor. Ne kadar çok objeyi geri dönüşüme yollarsan o kadar başarılı olmuşsun demektir. Sıkıcı bir ortamda veya toplantıda zaman geçirmek için oynayabileceğiniz ve oynarken eğleneceğiniz güzel bir oyun. Üstelik internet bağlantısı gerektirmeyen oyunda sınırsız hakkınız bulunmakta.

Zahmetsiz bir oyun olan Ball Smasher sinirlerini yumuşatacak cinsten bir oyun. Objeleri parçalarken zevk alacağınıza eminim. Böyle keyifli oyunları oynamayı seviyorsanız bu oyun tam size göre. Siz de oyunu indirerek maceraya ortak olabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.