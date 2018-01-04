Balls Race, Android platformundaki top oyunları arasından yarış türünde olmasıyla sıyrılıyor. Tuzaklarla dolu dar bir platformda engellere takılmadan mümkün olduğunca uzun mesafe yuvarlanmaya çalıştığınız oyunda tempo hiç düşmüyor. Reflekslerinize güveniyor, hırslı olduğunuzu düşünüyorsanız oynamanızı isterim.

Ketchapp’ın mobil oyunculara ücretsiz olarak hazırladığı yeni oyununda toplar yarışıyor. Tetris oyunundan bildiğimiz blokları engel olarak karşınıza çıkaran yarış oyununda beyaz topu kontrol ediyorsunuz. Birkaç dakika içerisinde sonlanan yarışı birinci olarak tamamlamak için çaba sarf ediyorsunuz. Platform olabildiğince dar tasarlanmış ve rampalar, bloklar gibi hızınızı düşüren onlarca engel mevcut. Oyunu zorlaştıran şeyse; yarışa dahil olan oyuncu sayısı. Yapısı bozuk platformda yuvarlanmak üstün beceri isterken bir de onlarca topu geride bırakmayı başarmanız gerekiyor.