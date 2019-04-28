Balls Rotate, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yepyeni bir beceri oyunudur.

Voodoo’nun en yeni oyunlarından bir tanesi olan Balls Rotate, reflekslerinizi iyi kullanmanızı gerektiren bir oyundur. Labirentleri döndürerek topları kutulara düşürmeniz gereken oyunda dikkatli olmalısınız. İnternet bağlantısı gerektirmeden doyasıya oynayabileceğiniz oyunda görsel açıdan da zenginlik yer alıyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve seviyeleri tamamlamalısınız. Balls Rotate’de labirentleri çevirerek topları düşürüyor, tüm topları boruda toplayarak bölümü geçiyorsunuz. Parmağınızı sağa sola kaydırarak/sürükleyerek labirenti dilediğiniz yöne özgürce döndürebiliyorsunuz. Topları düşürürken engel teşkil edecek hiçbir şey karşınıza çıkmıyor. Her bölümde üç aşamada bölüm sonuna varıyorsunuz.

Balls Rotate oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.