Gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz Battle Boom oyununda, doğru taktikler belirlemeli ve her savaşta farklı stratejiler üzerinden gitmelisiniz. Askeri araçlarınızı yerinde ve zamanında kullanıp birliklerinizi doğru zamanda çıkarmalısınız. Yani bu savaşı kazanmanın tamamen size bağlı olduğunu unutmayın.

RTS tarzıyla dikkat çeken Battle Boom, pek çok türde asker ve ekipman barındırıyor. Tank, askeri kamyon veya daha üst düzey karakterlere yönetebileceğiniz bu oyunda, düşmanınıza karşı dik durun ve gücünüzü gösterin. En iyi stratejileri uygulayarak savaşlarınızı akıllıca kazanın ve galip gelmek için ne gerekiyorsa yapın. Düşmanlarınızın korkulu belası olun ve sizlerden korkmalarını sağlayın.

70'den fazla askeri birim bulunduran Battle Boom, başarılı grafiklere sahip.

Battle Boom Özellikleri: