BattlePop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek zamanlı mücadelelere katıldığınız oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gerekiyor.

Arkadaşlarınızla karşılıklı olarak bulmaca savaşları verdiğiniz bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken BattlePop, keyifli kurgusuyla ön plana çıkıyor. Eşsiz kahramanlarla donatılan oyunda kendi ekibinizi oluşturuyor ve zorlu bulmacaların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Becerilerinizi sınamanız gereken oyunda basit kurallar bulunuyor. Hızlı ve tempolu bir oynanış sunan BattlePop, gelişmiş stratejiler kullanmanızı da gerektiriyor. Her biri birbirinden güçlü ve eşsiz özelliklere sahip karakterleri kontrol edebileceğiniz BattlePop oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer bulmaca oyunlarını seviyorsanız BattlePop ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Efsane olmak mücadele ettiğiniz oyunuda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. BattlePop oyununu mutlaka denemelisiniz.

BattlePop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.