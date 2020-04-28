Bugbyte tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Battlevoid: First Contact strateji severlerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Battlevoid: First Contact şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Uzay temalı bir atmosfere sahip olan yapım içerisinde oldukça fantastik bir strateji deneyimi oyunculara sunuluyor. Çarpıcı grafiklerin ve pürüzsüz oynanışın yer aldığı yapım da gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor.

Oyuncular gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı uzay savaşları yapacak, bu savaşlardan galibiyetle ayrılmanın yollarını bulmaya çalışacaklar.

En son geçtiğimiz yıl güncelleme alan yapım uzun bir süredir oyuncularına yeni içerikler sunmuyor.