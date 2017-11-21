BBR 2, Android platformunda en çok oynanan fizik tabanlı araba yarışı oyunlarından Big Bang Racing’in yenisi. Yine hayal gücü geniş oyuncular tarafından hazırlanmış zorlu pistlerde yarışlara katılıyoruz. Her zaman olduğu gibi yarışlarda birinci gelip arabamızı geliştiriyor, liderler tablosuna girebilmek için mücadele ediyoruz.

Engebeli arazide yarış oyunu Hill Climb Racing’in grafiksel ve oynanış olarak geliştirilmiş sürümü diyebileceğim Big Bang Racing 2 kısa adıyla BBR 2’de diğer oyuncularla eş zamanlı yarışmak yerine onların hayaletleriyle yarışıyoruz. Yarıştığımız pistler çok kısa sürede tamamlanabilecek ancak dikkatli sürüş gerektiren pistler. Oyunun geliştiricisi pist tasarımını oyuncuların kendilerine bıraktığından pistler uzun olmamasına karşın tek seferde bitiş çizgisine ulaşmak zor oluyor. Her an tepetaklak olma riskiyle yarışı sürdürüyoruz. Bu arada aracımızın parçalarını belli aralıklarla yükseltmemiz gerekiyor. Aksi halde yarışlarda hiçbir şansımız kalmıyor.