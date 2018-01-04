BBTAN2, mobil platformda en çok indirilip oynanan tuğla kırma (brick breaker) oyunu BBTAN’ın yenisi. Popüler serinin yeni oyununda BB Boys karakterini kurtardığımız özel bölümler de içeren 300’den fazla aşama bulunuyor. Karakterimiz için özel kostümler seçebildiğimiz yeni oyunda dünyanın dört bir yanından BBTAN hayranlarıyla bir araya gelip eğleniyoruz.

Görsel açıdan günümüz oyunlarının oldukça gerisinde kalmasına karşın sevilen tuğla kırma oyunu BBTAN’ın ikincisinde atış yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi platformda yok etmemiz gereken yüzlerce kutucuk var. Bu sefer kutucuklar arasında BB-Boys karakteri de bulunuyor. Bazı bölümlerde kutucukları bir an önce eritip karakteri kurtarmamız gerekiyor. Zorlandığımız bölümlerde yetenek topları ve güçlendiriciler yardımımıza geliyor.

BBTAN2 Özellikleri: