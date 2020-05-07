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Beast Quest Ultimate Heroes 1.5.6 (Android)
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  4. Beast Quest Ultimate Heroes - Android İçin Strateji Oyunu

Beast Quest Ultimate Heroes

1.5.6
Android
Beast Quest Ultimate Heroes
ÜCRETSİZ
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Güçlü kahramanlarınızı yönetin ve krallık sınırınızı karanlıktan koruyun.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Güçlü kahramanlarınızı yönetin ve krallık sınırınızı karanlıktan koruyun. Beast Quest Ultimate Heroes Android için geliştirilmiş bol aksiyonlu bir strateji oyunudur.

Adam Blade’in Canavar Macerası dizisi Tom'u Avantia Canavarlarını özgürleştirme arayışında takip ediyor. Kötü büyücü Malvel, Avantia'nın canavarlarını büyüledi. Canavarları kurtarmak ve kötü büyücüyü yenmek için savaşırken Tom, Elenna, Fırtına ve Gümüş'e katılın. Tamamen özelleştirilebilir kahramanlar ve çok çeşitli koleksiyon karakterleri ve canavarlar ile Avantia Krallığını savunmaya hazır olun.

Sadece gerçek bir kahraman, Canavarları kurtarabilir ve toprağı yok etmelerini engelleyebilir. Avantia'nın beklediği kahraman siz misiniz? Yüzlerce heyecan verici seviyede saatlerce eğlenebileceğin sevimli bir fantezi dünyasına adım at. Kart kombinasyonlarını kullanarak kendine özel bir strateji geliştir ve canavar sürüleriyle savaş.

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