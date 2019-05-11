Rengarenk parkurlarda yarışarak elmasları toplamak için mücadele edeceğiniz ve birbirinden güzel yüzlerce farklı melodiyi keşfedebileceğiniz Beat Drift, mobil platformda müzik oyunları kategorisinde yer alan kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, uzay gemisiyle hızla ilerleyerek engelleri aşmak ve yol üstündeki elmasları toplayarak parkuru bitirmektir. Parkurlar iki şeritten oluşmaktadır. Uzay aracını sağa ve sola sürükleyerek önünüze çıkan engellerden kurtulabilir ve elmasları toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Her bölümde farklı müzikler çalar ve seviye atladıkça yeni uzay araçları eklenir.

Oyunda farklı renklerden oluşan onlarca zorlu parkur ve her parkurda sayısız elmas yer almaktadır. Ayrıca elmasları toplamak için kullanabileceğiniz birbirinden hızlı birçok uzay aracı bulunmaktadır. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Beat Drift, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.