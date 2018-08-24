Müzik yapmak ve doğrudan cihazınızda vuruşlar oluşturmak için yeni favori bateri uygulaması olan Beat Maker Pro ile tanışın. Bu profesyonel uygulama size kendi şarkılarınız oluşturmanın ve her tür müzik parçalarının nasıl yapıldığının tüm sırlarını öğretecek.

Sesler oluşturmak ve bu drum makinesi ile müzik yapmak için pedlere dokunmanız yeterli olacak. Bir müzik stüdyosunda olduğunuzu hissederek becerilerinizi mükemmelleştirin ve harika şarkıları öğrenmek ve oynamak için tonlarca ders sayesinde yapımcı olun. Beat Maker Pro ayrıca ritim becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Dersler bir ritim geri bildirimi sağlar: ne kadar kesin olursa, alacağınız daha çok puan vardır. Gerçek bir beat yapımcısı olmak istiyorsanız tüm şarkıları öğrenmek istediğiniz de emin olun.