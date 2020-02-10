Beat Roller oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirebileceğiniz bir müzik oyundur.

Parmağınızı hareket ettirdiğinizde ritmi hissetmek ister misiniz? Ritim disklerinde yuvarlanan top sizi aşırı eğlendirecek. Topu gösterilen bölgelerden geçirerek sürüklemeniz gerekiyor. Oyun sadece bundan ibaret değil. Aynı zamanda karşınıza çıkan altınları toplayarak da seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Müziğin ritmine kapılıp kendinizi çok eğlenceli bir dünyanın içinde bulacaksınız. Üstelik bu müzikler kendi müzik listenizde çok beğendiğiniz şarkılar olabilir. 3D olarak tasarlanan oyunda kendinizi sürüklenen top gibi hissedeceksiniz. Yeni müziklerin kilidini açmak için müzik bitene kadar altınları toplaman gerekiyor.

kolay oynanış şekli ile de oyun severlerin dikkatini çekiyor. Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle bağımlılık yapan bir oyun. Boş zamanlarınızda oynayarak eğlenebileceğinize eminim. Müzik her zaman hayatın bir parçasıdır. Oyununuzun içinde de bulunsun istiyorsanız Beat Roller oyunu tam size göre bir oyun. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.