Bebek Bakıcılığı Çılgınlığı oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz klasik bir rol yapma oyunudur.

TabTale şehrindeki annelerin acil bir bebek bakıcısına ihtiyaçları var. Günü kurtarabilir misin? Yapman gerekenler çok zor şeyler değil. Bebeklerin dağıttıkları yerleri toplayarak yemeklerini yemelerine yardımcı olacaksın.

Bu yaramaz ve eğlenceli bebekleri oyun odasına götür, nefis donmuş yoğurt yap ve gece olduğunda onları yatmaya hazırla. Bebeklerle eğlence dolu bir gün geçirmek için havuza da atlayabilirsin. En şık bebek bakıcısı kıyafetini giy. Bebeklerin en sevdikleri kıyafete oy vermelerine izin ver. 3 bakıcı arasından sen seçilirsen gerçek bir bakıcı olabilirsin.

Oyun odasında kendi güzel oyunca bebeğini yapmak için en güzel kumaşları seç. Faydalı aktivitelerle bebeklerin güzel vakit geçirmesini sağla. En sevdiğin mayonu al ve havuzda serinle fakat güneş kremi sürmeyi unutma.

Bebek bakmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Onlarla yaptığın her etkinlikte kendi yeni şeyler kat ve onların da öğrenerek el becerilerini geliştirmesini sağla. Fakat bunları yaparken etraf biraz dağılacak. O nedenle elini çabuk tutmalısın. Oyunu hemen oynamak için ücretsiz olarak mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.