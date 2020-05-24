Sugar Games tarafından geliştirilerek hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Bella Fashion Design ile moda dünyasına giriş yapmaya hazır olun.

Mobil simülasyon oyunu olarak yayınlanan Bella Fashion Design ile moda dünyasını keşfedecek, gerçek bir tasarımcı olarak birbirinden farklı tasarımlar ile dünyayı kasıp kavurmaya çalışacağız.

Aksiyondan ve gerilimden tamamen uzak bir dünyaya sahip olan mobil oyun da bir modacı olarak butik oluşturacak, eşsiz tasarımlar ile dünyanın dört bir yanında ün kazanmaya çalışacağız.

Basit bir köylü kızı olarak oyun içerisinde yer alacağımız oyunda yaptığımız tasarımlar ile modern bir kıza dönüşecek, tasarımlarımız ile milyonlara ulaşmaya çalışacağız.

Kendine özgü karakterler ile de tanışma fırsatı bulacağımız oyun içerisinde farklı karakterlere özel tasarımlarda yapacağız. Bu karakterlerin hepsini memnun edemeyecek ve daha fazla çalışarak kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Başarılı oyun Play Store üzerinde 4.2 olarak değerlendirilirken, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından da oynanmaya devam ediliyor.