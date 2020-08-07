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Big Rig Racing 1.5.2 (Android)
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  4. Big Rig Racing - Android İçin Yarış Oyunu

Big Rig Racing

1.5.2
Android
Big Rig Racing
ÜCRETSİZ
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Canavar kamyonunuza binin ve rakiplerinize fark atın.

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Big Rig Racing Ekran Görüntüleri - 3
Big Rig Racing Ekran Görüntüleri - 4
Big Rig Racing Ekran Görüntüleri - 5
Big Rig Racing Ekran Görüntüleri - 6
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

En güçlü 18 tekerlekli takımları yen. En havalı kamyonları topla: Modası geçmeyen klasikler veya yarış kamyonları. Koleksiyonuna hangisini ekleyeceğini sen belirle. Kamyonunla stilini göster ve kamyonları çok çeşitli görünüm ve renklerle özelleştir.

Son derece güçlü kamyonların direksiyonuna atlayın, ateşin neşeyle alevlenmesine izin verin ve en hızlı 4x4 offroad canavar araçlarını yarıştırın. Vadilerle dolu Amerikan kırsalındaki hızlı yarış ile gözlerinize ziyafet çekin. Canavarını güçlendir. Kamyon yapılandırmanı güçlendirerek en iyi parçalarla rakiplerini ez.

Gerçek hayatta bir canavar kamyonu sürmek istediniz mi? Sürüş becerilerinizi test etmenin ve seçeceğiniz kamyon kategorisine karar vermenin zamanı geldi. En sevdiğiniz kamyonu seçin ve Sıralama Yarışları, Sınırlı Yarışlar, Üst Yarışlar, Tek Yarışmalar ve Günlük Yarış modunda test edin.

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