Big Rig Racing

En güçlü 18 tekerlekli takımları yen. En havalı kamyonları topla: Modası geçmeyen klasikler veya yarış kamyonları. Koleksiyonuna hangisini ekleyeceğini sen belirle. Kamyonunla stilini göster ve kamyonları çok çeşitli görünüm ve renklerle özelleştir.

Son derece güçlü kamyonların direksiyonuna atlayın, ateşin neşeyle alevlenmesine izin verin ve en hızlı 4x4 offroad canavar araçlarını yarıştırın. Vadilerle dolu Amerikan kırsalındaki hızlı yarış ile gözlerinize ziyafet çekin. Canavarını güçlendir. Kamyon yapılandırmanı güçlendirerek en iyi parçalarla rakiplerini ez.

Gerçek hayatta bir canavar kamyonu sürmek istediniz mi? Sürüş becerilerinizi test etmenin ve seçeceğiniz kamyon kategorisine karar vermenin zamanı geldi. En sevdiğiniz kamyonu seçin ve Sıralama Yarışları, Sınırlı Yarışlar, Üst Yarışlar, Tek Yarışmalar ve Günlük Yarış modunda test edin.