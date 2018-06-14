Mobil yarış oyunları arasında yer alan Big Snow City 2, Android platformu için yayınlanmış ücretsiz bir oyundur.

Grand Game tarafından geliştirilen ve mobil oyun severlere sunulan yapımda bizleri kaliteli içerikler ve çarpıcı grafikler bekliyor. Oyun içerisinde özgürce dolaşabilecek ve dilediğimiz gibi hareket edebieceğiz.

GTA tarzında bir oynanışa sahip olan Big Snow City 2, oyuncuları açık dünyada aksiyon dolu dakikalara götürüyor. Oyun içerisinde oyunculara 40 farklı araç, 10 tekne ve bir ATV sunuluyor. 15’den fazla farklı silahın yer aldığı yapımda bizleri benzersiz görevlerde bekliyor olacak.

Sadece Android platformu oyuncularına sunulan Big Snow City 2, aldığı inceleme puanları ile de oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Mobil platformda 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım tamamen ücretsiz olarak oynanmaktadır. Oyun içerisinde çatışmalara dahil olacak, savaşacak ve şehrin altını üstüne getireceğiz. Aksiyon dolu anlar yaşayacağımız oyunda, sokak çeteleriyle, polislerle mücadele edecek ve kısaca GTA tarzında bir yapıda oyunun tadını çıkaracağız.