Mobil yarış oyunları arasında yer alan ve sadece Android platformunda 10 milyondan fazla kez indirilen Bike Mayhem Free, bizlere eğlence dolu dakikalar sunuyor.

Android ve İOS platformunda deli gibi oynanan Bike Mayhem Free, oyunculara kaliteli grafikleri ile fantastik oynanış mekanikleri sunuyor. Sürükleyici yapısı ile kısa sürede mobil oyuncular arasında popüler bir hale gelen yapım, bünyesinde birbirinden farklı sürücüleri ve bisikletleri bulunduruyor.

100 yol seçeneğinin yer aldığı mobil yarış oyununda, engebeli yol şartları bizleri oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Oyuncular üzerine bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan yapım da gerçekçi bir yapı yer alıyor.

Eğlencenin tavan yaptığı oyunda, içeriklerin genişliği ve kalitesi oyuncuları tatmin edici özelliklere sahiptir. Best Free Games Inc imzası ile geliştirilen ve mobil oyunculara sunulan Bike Mayhem Free, tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor ve oynanıyor. İçerik boyutu ile de oldukça makul olan mobil yapımi şu sıralar oyuncu kitlesini de artırmaya devam ediyor. İyi eğlenceler dileriz.