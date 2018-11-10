Mobil yarış oyunlarıarasında yer alan Bike Racing Rider tamamen ücretsizdir.

GT Action Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan mobil yarış oyunu bünyesinde birbirinden farklı motosiklet modellerine sahip. Eğlencenin ve aksiyonun yer aldığı oyunda birbirinden farklı pistlerde motosiklet yarışlarına katılacak ve bu yarışlarda bitiş çizgisini ilk geçen olmaya çalışacağız. 3D gerçekçi grafiklerin yer aldığı mobil yarış oyununda zorlu seviyelerde yer almaktadır.

Kolaydan zora doğru ilerleyen farklı bölümler bizlere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Yarış severler tarafından ilgiyle oynanmaya başlanan Bike Racing Rider, şuanda aktif olarak 100 bin oyuncu tarafındna oynanmaktadır. Yeni bir mobil oyun olduğunu düşünürsek bu rakamın oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Grafikleri bakımından tatmin edici olan yapım ses efektleri ve görsel efektler ile de desteklenerek daha iyi bir hale getirilmiş. Google Play’de 4.3 gibi bir skor puanı alarak yarış oyunları arasında yükselişe geçen başarılı mobil yarış oyunu tamamen ücretsizdir.

Dileyen yarış severler hemen indirip oynayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.