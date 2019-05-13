Farklı alanlarda yatırım yaparak zengin bir iş adamı olabileceğiniz ve yatırımlarınızın sayısını arttırdıkça daha fazla para kazanabileceğiniz Billionaire Capitalist Tycoon, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı alanlarda ticarete atılarak çeşitli iş yerleri ve binalar inşa ederek bu yapıtlardan gelir elde etmektir. Boş bir alan üzerine yeni ticaret alanları ve yerleşim yerleri kurarak bol miktarda para kazanabilirsiniz. Stratejik hamleler yaparak en popüler işe girişmeli ve inşa ettiğiniz binaları zamanında teslim ederek paranızı almalısınız. Günümüzde var olan bilindik binaları ve eserleri yapabilir ve kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda şehirlere inşa edebileceğiniz dondurmacı, limonatacı, fabrika, müze ve daha onlarca farklı faaliyette bulunan ticari işletmeler bulunmaktadır. İşlek yerlere bu işletmeleri açarak para kazanabilir ve zengin olabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Billionaire Capitalist Tycoon’u ücretsiz olarak indirebilirsiniz.