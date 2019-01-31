Mobil platformun başarılı isimlerinden birisi olan Dataverse Entertainment Bingo Party ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Mobil platformda masa oyunları arasında yer alan Bingo Party ile kart oyunlarına dahil olacağız. Bir nevi bizlere farklı türde bulmacalar da sunacak olan yapımda oyuncular bulmacaları çözecek ve birbirinden farklı bölümler arasında geçiş yapacaklar. Özel bir tombala oyunu olarak da nitelendirilen yapım rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında oynanan yapımda farklı sınıflarda yer alacak. Oyuncular 8 kartla oynayabilmek için elit tabakaya katılmaya çalışacaklar. 30’den fazla farklı odanın yer aldığı yapımda level yükseldikçe günlük bonuslar ile ödüllendirileceğimiz yapımda odak odaların da kilitlerini açmaya çalışacağız.

Günlük turnuvalarında yer aldığı yapımda eğlence dolu anlar bizleri bekliyor.

İyi oyunlar dileriz.