Ormanda çeşitli ağaçlara yapacağınız kuş yuvalarında birbirinde güzel papağanlar besleyerek dev bir kuş bahçesi oluşturabileceğiniz Bird BnB, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunuz bir şekilde oynayacağınız ve günlük stresten uzaklaşacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Kaliteli grafikler ve gerçekçi kuş tiplemelerinden oluşan bu oyunda amaç, ağaçlara yaptığınız sevimli kuş yuvalarında minik papağanları ağırlayarak onları memnun etmek için çaba gösterme ve seviye atlayarak daha fazla kuşun bakımını üstlenmektir.

Görevleri tamamladıkça puanlar toplar ve bu sayede kuş yuvalarını geliştirebilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça yeni kuş türlerinin kilidini açabilirsiniz. Kuşların beslenme, temizlenme, tedavi, oyun ve daha birçok ihtiyacını bizzat karşılayarak işlettiğiniz kuş otelini popüler bir hale getirmeli ve daha fazla kuşun otelinize gelmesini sağlamalısınız. Bu sayede gelirinizi artırabilir ve kuşlara daha iyi bir hizmet sunabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak erişime açılan Bird BnB, on binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen keyif verici bir oyun olarak öne çıkıyor.