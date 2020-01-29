Biryudumkitap, kitap okuyacak vakit bulamayanlar için düşünülmüş harika bir Android uygulaması. 15 dakikada okuyabileceğiniz (isterseniz dinleyebileceğiniz) kitap yudumları, birbirinden güzel öyküler ve en iyi romanlardan kısa pasajlar sunan eşsiz bir mobil uygulama. Kitap okumaya ayıracak vakit bulamıyorsanız, Biryudumkitap Android uygulamasını indirmelisiniz. Tarihten kişisel gelişime, psikolojiden girişimciliğe, klasik düşünceden modern felsefeye birçok kategori mevcut.

Biryudumkitap, en iyi kurgu dışı kitapların 15 dakikalık yudumlarını ve muhteşem öyküleri okunabilir ve sesli formatta sunan, Türkiye’de 300 binden fazla üyesi bulunan bir servis. FOLX Digital’in kitap aşıkları için geliştirdiği uygulamada akademisyenler tarafından özenle hazırlanmış farklı kategoride birçok kitap bulunuyor. Kitaplara her gün yenileri ekleniyor. Kitap tavsiyeleri alabiliyorsunuz. Sesli kitap seçeneğiyle metinleri dilediğiniz hızda dinleyebiliyor, seçtiğiniz kitapları kütüphanenize ekleyerek kendi kütüphanenizi oluşturabiliyor, günlük hatırlatıcılar ekleyebiliyor, gelişmiş okuma seçenekleri (yazı büyüklüğü, parlaklık, gece veya gündüz modu) ile rahatça okuma sağlayabiliyorsunuz.

Biryudumkitap mobil uygulamasının diğerlerinden farkı nedir?