Biryudumkitap Android İndir: Biryudumkitap mobil uygulaması ile kurgu dışı kitap incelemeleri ve sesli öyküleri ister okuyun ister dinleyin.
Biryudumkitap, kitap okuyacak vakit bulamayanlar için düşünülmüş harika bir Android uygulaması. 15 dakikada okuyabileceğiniz (isterseniz dinleyebileceğiniz) kitap yudumları, birbirinden güzel öyküler ve en iyi romanlardan kısa pasajlar sunan eşsiz bir mobil uygulama. Kitap okumaya ayıracak vakit bulamıyorsanız, Biryudumkitap Android uygulamasını indirmelisiniz. Tarihten kişisel gelişime, psikolojiden girişimciliğe, klasik düşünceden modern felsefeye birçok kategori mevcut.
Biryudumkitap, en iyi kurgu dışı kitapların 15 dakikalık yudumlarını ve muhteşem öyküleri okunabilir ve sesli formatta sunan, Türkiye’de 300 binden fazla üyesi bulunan bir servis. FOLX Digital’in kitap aşıkları için geliştirdiği uygulamada akademisyenler tarafından özenle hazırlanmış farklı kategoride birçok kitap bulunuyor. Kitaplara her gün yenileri ekleniyor. Kitap tavsiyeleri alabiliyorsunuz. Sesli kitap seçeneğiyle metinleri dilediğiniz hızda dinleyebiliyor, seçtiğiniz kitapları kütüphanenize ekleyerek kendi kütüphanenizi oluşturabiliyor, günlük hatırlatıcılar ekleyebiliyor, gelişmiş okuma seçenekleri (yazı büyüklüğü, parlaklık, gece veya gündüz modu) ile rahatça okuma sağlayabiliyorsunuz.
Biryudumkitap mobil uygulamasının diğerlerinden farkı nedir?
- Yıllarca üzerinde çalıştığımız bir metodolojiyle kurgu dışı kitaplar Biryudumkitap formatına dönüştürülür.
- Kurgu dışı kitapların geniş incelemeleri, yudumlara bölünür.
- Kitaptan neler öğreneceğimizle başlayan içerik, kitabın ana mesajı ve eylem önerisi ile tavsiye ek kitaplarla son bulur.
- Böylece duru bir dille yazılmış, kısa fakat yoğun içerikler güçlü birer metin olarak zihninizde yer edinir.
- Biryudumkitap okumak size yalnızca kitabın en önemli noktalarını aktarır, bütünüyle ilgilendiğiniz kitapların tamamını okumayı tavsiye ederiz.
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