Biters.io oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Isırganların en iyisi olmaya hazır mısın? Biters.io arenasına girin ve hayatta kalmak için başkalarını ısırın. Yeteneğinizi herkese kanıtlamak için kurabiyeleri yiyin. Karakterini yükseltmek için oyunda elinden geleni yapmalısın. Kurabiyeleri yiyip puanını yükselterek en iyi oyuncu sen ol.

Rakiplerine karşı hummalı bir yarışın içinde olduğun oyunda aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca sürprizlere de hazır olmalısın. Altın kaplamalı yumurtaların kilidini açarsan eğlenceyi doruklara çıkarabilirsin. Başkalarını yiyerek büyüdüğün oyunda ustalaşmak çok kolay. Çok iyi savunmalar yaparak ve kurabiyelerden faydalanarak oyunun galibi olabilirsiniz. Siz de oyunda kendinizi göstermek ve yeteneklerinizi kanıtlamak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.