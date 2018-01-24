Black Wallpaper uygulamasında Android cihazlarınıza yepyeni bir görünüm katacak duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

Yüksek kaliteli duvar kağıtlarını sizlere sunan Black Wallpaper uygulamasında, koyu ağırlıklı duvar kağıtları sunuluyor. AMOLED ekranlı cihazlarınızda ekranı daha hoş bir şekilde gösteren duvar kağıtlarını bulabileceğiniz uygulamada, bu resimleri cihazlarınıza kolayca kaydedebilirsiniz. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygulamada, duvar kağıtlarını ana ekran veya kilit ekranı için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

AMOLED ekranın nimetlerinden en üst düzeyde faydalanabileceğiniz ve telefonunuza görsel anlamda bambaşka bir estetik katabileceğiniz duvar kağıtlarını sunan Black Wallpaper uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri