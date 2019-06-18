Klasik bir şeker patlatma oyunu olan Blast Voyage mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Jelly Button Games imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanmaya devam eden yapımda aynı renkteki içerikleri yok etmeye çalışacağız. Oyun içerisinde farklı bölümler ve seviyeler yer alıyor. Bu bölümler arasında ilerledikçe daha zorlu bir yapı ile karşılaşacağız.

Oyuncular sesli efektler eşliğinde şekerleri yok edecek ve eğlenceli anlar yaşayacaklar. Heyecan verici bir yapıda oynanabilen yapımda oyuncular ilerledikçe daha zorlu bölümler ile karşılaşacaklar. Hem Android hem de İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapım ücretsiz yapısı ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.