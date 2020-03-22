Blend It 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Blend It 3D oyununda meyvelerden kokteyller yapıyor ve bölümleri tamamlıyorsunuz. Taze meyvelerden oluşan içeçekler yaparak müşterilere servis edebildiğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görsellerin ve eğlenceli atmosferin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda farklı mikserleri de kullanabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa da sahip olabileceğiniz oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Blend It 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.