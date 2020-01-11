Blendy! - Juicy Simulation, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda farklı meyve karışımları yapıyor ve bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Hem keyiflendirici hem de tatmin edici bir etkiye sahip olan Blendy! - Juicy Simulation oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Basit ve kolay anlaşılır kontrollerin de yer aldığı oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Blendy! - Juicy Simulation sizleri bekliyor.

Blendy! - Juicy Simulation oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.