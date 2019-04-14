Bling Crush eğlencel dolu ücretsiz bulmaca oyunudur! Mücevherle dolu yolu patlatın ve puanları havada kapın. Bling mücevherlerinin kombinasyonlarını ezin veya en yüksek puanı kimin alabileceğini görmek için arkadaşlarınıza meydan okuyun.

Hızlı düşüncen ve akıllı hamlelerinin lezzetli, renkli gökkuşağı dalgaları ve lezzetli şeker kombinasyonlarını oluşturduğu tatlı hissiyatı tecrübe et. Bu eğlenceli yolda Bling'e tek başına veya arkadaşlarınla birlikte yardım etmeye hazır mısın? Ayrıca ödül için Günlük Güçlendirici Çarkı'nı çevir, nefis ortamların paketini aç ve en tatlı karakterlerle tanış.

Bu ağız sulandırıcı bulmaca macerası, eğlenceye olan susamışlığını anında giderecek. Büyülü oyunun yeni boyutlarında değiştirip eşleştirerek Kimmy'ye katıl. Bu bulmacada tek başına ya da en yüksek puanı kimin alacağını görmek için arkadaşlarınla birlikte oyna.



