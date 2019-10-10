Bloop Islands, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil bulmaca oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan Bloop Islands, renkli görselleri ve eşsiz atmosferiyle dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda labirentlerde ilerliyor ve keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. 50'den fazla zorlu bölümü tamamlamanız gereken oyunda eğlenceli animasyonlar da yer almakta. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda bütün yıldızları toplamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Bloop Islands sizleri bekliyor.

Bloop Islands oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.