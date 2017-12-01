BMW Connected uygulamasını kullanarak BMW marka araçlarınızı Android cihazlarınız üzerinden yönetebiliyorsunuz.

Akıllı araç yönetim uygulaması olan BMW Connected, aracınızla ilgili birçok özelliği yönetme imkanı sunuyor. Aracınızın kilidini anahtar olmadan uzaktan açabileceğiniz uygulamada, seyahat rotası oluşturabiliyor ve varış zamanınızı arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. 2014 ve üzeri modellerde kullanabileceğiniz uygulama aynı zamanda size özel kişiselleştirme özelliği de sunuyor.

Arabalarınızı uzaktan yönetme dışında tam bir seyahat planlayıcısı görevi üstlenen BMW Connected, trafik durumunu izleyerek yola çıkmak için en uygun zamanda sizlere bilgilendirme sağlıyor. Aracınızı park ettiğiniz yeri unutmamanız için park yerinizi kaydetme, havalandırma sistemini açma ve araba içi mesajlaşma gibi gelişmiş özellikler sunan BMW Connected uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri