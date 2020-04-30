Mobil yarış oyunları arasında şu sıralar oldukça ilgi çekmeye devam eden Boom Karts’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Android ve iOS platformu kullanıcılarına oynaması ücretsiz olarak sunulan ve dünyanın dört bir yanından yarışçılara ev sahipliği yapan Boom Karts adrenalin dolu yarışlar ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gerçeklikten uzak teması ve fantastik renkleri ile her kesimden oyuncuya hem eğlenceli hem de adrenalin dolu yarış deneyimi sunuyor.

İki farklı mobil platformda yayınlandıktan sonra günümüze kadar 100 binden fazla oyuncuya ulaşan başarılı yapım bünyesinde farklı araç modellerine de yer veriyor. Yüksek hızlı arcade yarışlarına katılma fırsatı bulacağımız yapım da birbirinden farklı pistlerde drift yapma heyecanı da bizleri bekliyor olacak.

Oyun içerisinde kariyer modu da yer alırken oyuncular bu modda en iyi sürücü olabilmek için mücadele edecekler.