Bozuk Para Hesapla uygulaması, bozuk paraların gramaj mantığı ile tartılması sistemi üzerine çalışır.

Bozuk paraları tarttığınızda elde ettiğiniz sonuca göre elinizde söz konusu bozuk paralardan kaç adet bulunduğunu ve bunların ne kadar ettiğini kullanıcılara gösterir. Şu an için yalnızca Türk Lirası üzerinden hesaplama yapmaya imkan sunan uygulama, ilerleyen zamanlarda alacağı güncelleme ile yabancı para birimlerinde de aktif bir şekilde hesaplama yapabilecek.

Gram hesaplama mantığı ile çalışan bu uygulamayı kullanarak elinizdeki bozuk paraların miktarını en hızlı şekilde hesaplayabilir ve vakit kaybetmekten kurtulabilirsiniz.