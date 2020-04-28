Brain Boom

Birbirinden güzel oyunların piyasaya çıkmaya devam ettiği şu günler de bulmaca oyunlarına da ilgi artmaya devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda yer alan binlerce farklı bulmaca oyunu Corona Virüsü nedeniyle eve kapanan insanlar için eğlenceli bir aktivite haline gelirken, Brainilis adlı bir mobil oyun da ön plana çıkmaya başladı.

Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Brainilis mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana 1 milyondan fazla oyuncu kitlesine ulaşmayı başaran yapım oyuncularına eğlenceli anlar sunuyor.

Bünyesinde birbirinden farklı yüzlerce bulmacaya ev sahipliği yapan oyun hem zorlu hem de oldukça basit bulmacalar ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunuyor.

Her kitleden her seviyeye uygun bulmacaların yer aldığı yapım içerisinde aksiyondan uzak bir yapı yer alıyor.