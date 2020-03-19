Brain Games 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Kendini çoğu insandan daha akıllı olarak görüyorsan bunu ortaya çıkarmanın tam zamanı. Beyninizi ve zekanızı zorlayacak mental anlamda sizleri test ederek daha üst seviyelere çıkmanıza yardım edecek harika bir oyun. Öncelikle kolay seviyeden başlayarak sizin seviyenizi belirlemenizi sağlıyor. Daha sonrasında ise eğlenceli sorularla bu işi keyifli hale getiriyor. Basit düşünmenizi sağlayarak kolay yoldan sonuca ulaştırıyor. Ama sizin de çok dikkatli olmanız gereken konular oluyor. Bu gibi durumlarda hayal gücünüz kullanarak vahşi soruların üstesinden gelebilirsiniz.

Bu oyun sayesinde çoğu insandan daha akıllı olduğunuz kanıtlayabilir ve bu becerilerinizi günlük hayatta kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Diğer zeka oyunlarından farklı olarak bilgini yanında siz değerli oyunculara sınırsız eğlence de sunuyor. Maceraya doyamayacağınız güzel bir oyunla karşınızdayız. Siz de bu oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.