Brain Puzzle: 3D Games oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir zeka oyunudur.

Çok zor bir zeka oyununu oynamaya hazır olun. Çünkü bu oyun diğer oyunlardan farklı olarak değişik oynama stilleri ile sizin beyniniz zorluyor. Klasik zeka oyunu modundan çıkmış olan Brain Puzzle sizlere 3D olarak oyun oynama fırsatı sunuyor.

Oyunda sizlere yardım edecek bir arkadaşın var: Bob. Laboratuvarında Bob üzerinde deneyler yaparken yeni stratejiler geliştirebileceksin. Sonuç olarak doğru yolu deneme yanılma yoluyla bulabileceksin. Oyunu oynamaya devam ettikçe daha hızlı çözümler üretebileceğine ve hatta ustalaşabileceğine eminim. Boyama, bulmaca, kılıçlar, ördekler ve çörekler bu oyunda senin ekipmanlarından sadece birkaçı. IQ' nuz için zihinsel bir uyarım sağlayan bu oyunda eğlenirken öğrenmeye hazır olun. Daha önce deneyimlemediğiniz oyun tecrübelerine bu oyun sayesinde ulaşabileceksin. Fırsatlarla dolu bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre. Siz de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.