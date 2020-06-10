Brain Test 2, Android platformunda en çok indirilen zeka oyunları arasında olan Brain Test: Şaşırtıcı ve Eğlenceli Zeka Oyunları’nın ikincisi. İlk olarak Android telefon kullanıcıları için indirilmeye açılan Brain Test 2, kafa çalıştıran bulmaca oynularını sevenlere tavsiyemdir. Yeni versiyonda bulmacaların renkli karakterleri ve hikayeleri var.

Zeka testi ve zeka oyunlarını seviyor, akıl oyunu ve bulmacalardan hoşlanıyorsanız Brain Test 2’yi kesinlikle oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan bu oyunda bilmeceleri çözerken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Çok eğlenceli, kurnazca hazırlanmış, düşünmeye zorlayan harika bulmacalarla dolu bir oyun! İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte eğlenerek IQ testi yapın.

Brain Test 2 Android Zeka Oyunları