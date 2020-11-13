Braindom 2, Android zeka oyunları arayanların favori mobil oyunlarından. Google Play’de milyonlarca indirme ile Android telefonlarda en çok oynanan zeka oyunları arasında yer alan Braindom 2’de temelde Kim Kimdir? sorusuna yanıt bulmak için kafa patlatıyorsunuz. Beyni geliştirmek için harika bir bulmaca oyunu, tavsiye ederim.

Braindom 2 İndir

Google Play’de Braindom 2: Kim Kimdir? İmkansız Zeka Oyunları olarak yerini alan Braindom 2, gittikçe zorlaşan, aldatmacalarla dolu, kafayı karıştıran yüzlerce level içeriyor. Çok basit sorular yöneltiliyor, sadece görsele bakarak kimin kim olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. İpuçları kelimeler, fotoğraflar ve hatta sorunun kendisinde gizlenmiş olabiliyor. Sorular Hangisi evli? Kim yalan söylüyor? Kadının kocası kim? Hangi kıza aşık? Hangisi adamın karısı? Kızın babası kim? Hangisi sınavda kopya çekiyor? gibi çok basit görünen, diyaloglar ve görsele odaklanarak, tamamen farklı bir bakış açısından bakarak çözebileceğiniz bilmecelerle dolu oyunda zorlandığınızda bulmacalar için beyin alabiliyorsunuz. Üç şık arasından doğru cevabı bulmanıza yardımcı olacak beyinleri videoları izleyerek de ücretsiz olarak alabiliyorsunuz.

Beyninizi güçlendirecek benzersiz ve zor zeka oyunu

Aldatmacalarla dolu çözülmesi gereken yüzlerce zor bilmece

Arkadaşlarınızla IQ testi için beyin testi

Gizemleri çözün, ipuçlarını bulun ve eğlenin.

Farklı açıdan düşünerek çözebileceğiniz sorular

Bilmece ustası olmak kolay değil! Çok yüksek IQ’ya sahip olmalısınız.

Kolay oyun, beyin testi ve zorlu zeka oyunu, hepsi bir arada

Rahatlatıcı oyunlar, trivia soruları stresinizi alacak.

Beyin gücünüzü artırmak için tonlarca trivia sorusu

Çoğu IQ oyununun, IQ testlerinin, beyin oyunlarının aksine Braindom 2: Kim Kimdir? İmkansız Zeka Oyunları, beyninizi geliştirmenizi sağlar. Bu mobil oyun IQ'nuzu yükseltir, sizi kandırır, beyin yıkama düşünme alışkanlıklarınızı eğlenceli ve gülünç bir şekilde zorlar. Oyun oynarken beyninizi zorlar, zihninizi temizlersiniz. Zorlu bulmacalar ve zeka oyunları ile beyninizi geliştirmenize yardımcı olan bir zeka testidir. Orijinal sorularla beyninizi daha fazla düşünmeye iter, IQ seviyeniz yükselir. Oyun tamamen ücretsizdir!