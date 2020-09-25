Braindom (Android), sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen beyin, zeka zihin testi akıl oyunları. Braindom, en popüler zihin oyunlarının ve gündelik oyunların ötesinde bağımlılık yapan bir oyun. Aynı zamanda beyin oyunları, trivia oyunları, bulmaca oyunları, kelime oyunları, zeka oyunlarını geride bırakacak tuzaklarla dolu ve şaşırtmalı testler içeren bir beyin jimnastiği. Oyunu bitirdiğinizde dikkatinizin geliştiğini hissedeceksiniz. Hemen Braindom oyununu Android telefonunuza indirin, tüm bölümleri geçerek milyonlarca oyuncu arasından sıyrılın!

Bulmaca, bilmece, kelime oyunları, trivia oyunları, bilgi yarışması oyunları, zeka oyunları, beyin testi oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız eğlenceli ve bağımlılık yapan zeka oyunu Braindom’u çok seveceksiniz. Braindom, çeşitli zeka testleri, zor bulmacalar, hileli akıl oyunları, tuzaklı bilmeceler içermesinin yanında farklı düşünmenizi sağlayacak etkileyici bir beyin geliştirme oyunu. Her soruyu çözmek için alışılmışın dışında mantık yürütmeniz gerekiyor. Akıllı, zeki ve detay odaklıysanız seviyeleri zorlanmadan geçecek, eğlenceli vakit geçireceksiniz.

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