Kiary Games tarafından geliştirilen ve Android oyun severler tarafından büyük bir keyifle oynanan Brake To Die, yarış severlere alışılmışın dışında bir adrenalin deneyimi sunuyor.

Kaliteli grafiklere sahip olan mobil oyunda bizleri oldukça zengin bir içerik bekliyor. Oyun içerisinde birbirinden farklı araç modelleri yer almaktadır. Dileyen yarışçılar zevkine uygun aracı seçebilir ve oyunun tadını çıkarabilirler. 50’den fazla araç modelinin yer aldığı mobil oyunda çeşitli temalara sahip olan haritalarda en iyi sürücü olabilmek için mücadele edeceğiz. Oyun içerisinde kış ve yaz gibi çeşitli atmosferler de oyunculara sunulmaktadır.

Görsel efektler ile desteklenen yapım oyunculara fantastik bir yapı ile keyif dolu anlar yaşatıyor. Oyun içerisinde başarımlar listesi yer almaktadır. Sürücüler yaptıkları yarışları başarı ile tamamladıklarında çeşitli ödüller ve başarımlar kazanmaktadır. Kazanılan başarımlar ile en iyi sürücüler listesine girebilir ve arkadaşlarınızla kapışabilirsiniz. Herhangi bir kuralın olmadığı yarışlarda frene basmadan bitiş çizgisine giden ilk sürücü olmalısınız.

Çeşitli görevler ile oyunculara eğlenceli bir yapı sunan Brake To Die tamamen ücretsiz olarak yayınlandı.