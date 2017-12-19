Brandee uygulaması Android cihazlarınız üzerinden işletmenize özel logolar oluşturmanızı kolaylaştırıyor.

Küçük bir işletmeniz, web siteniz ya da farklı bir markanız varsa bu markayı güçlendirmek için iyi tasarlanmış bir logoya ihtiyacınız olacaktır. Photoshop gibi tasarım programlarını kullanmayı bilmiyorsanız, 500’den fazla profesyonelce tasarlanan logoyu sizlere sunan Brandee uygulamasıyla markanızı yansıtan başarılı bir logoya sahip olabilirsiniz.

Markanızın dahil olduğu kategorilerden logo taslağı seçebileceğiniz Brandee uygulamasında 100’den fazla düzenleme aracıyla logolarınızı daha da güçlendirmeniz mümkün. Hiçbir tasarım bilgisine ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz Brandee uygulamasında, logolarınızı PNG veya JPG formatlarında kaydedebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: