Bright uygulaması ile kısa sürede İngilizce öğrenebilmeniz mümkün.
Bright uygulaması ile Android cihazlarınızdan çok kolay ve etkili bir şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz.
İngilizce öğrenmek isteyenler için çeşitli metotları içeren birçok uygulama yayınlanıyor. Bright uygulaması da kendine has öğretme yöntemiyle, kısa sürede İngilizce öğrenmenizde kolaylık sağlıyor. Günün dilediğiniz saatinde sadece 8 kelime ezberleyerek alıştırma yapabileceğiniz uygulamada, İngilizce konuşmak ve sözlüğe ihtiyaç duymadan çeviri yapabilmeniz için ayda en az 200 kelime ezberlemeniz isteniyor.
Farklı zorluk seviyelerindeki İngilizce kelimelerden oluşan 38 paket sunulan Bright uygulamasında, alıştırmaları anadili İngilizce olan kişiler seslendirmiş. Konuşmacının sesini erkek ve kadın olarak Ayarlar bölümünden değiştirebilmeniz de mümkün. Kelime dağarcığınızı genişletebileceğiniz, dinleme alışkanlıklarınızı geliştirebileceğiniz ve doğru yazma becerilerinizi iyileştirebileceğiniz Bright uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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