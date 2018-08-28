Bright uygulaması ile Android cihazlarınızdan çok kolay ve etkili bir şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizce öğrenmek isteyenler için çeşitli metotları içeren birçok uygulama yayınlanıyor. Bright uygulaması da kendine has öğretme yöntemiyle, kısa sürede İngilizce öğrenmenizde kolaylık sağlıyor. Günün dilediğiniz saatinde sadece 8 kelime ezberleyerek alıştırma yapabileceğiniz uygulamada, İngilizce konuşmak ve sözlüğe ihtiyaç duymadan çeviri yapabilmeniz için ayda en az 200 kelime ezberlemeniz isteniyor.